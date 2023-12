Il Monastir si è ripreso la testa in solitaria della classifica del girone A di Promozione e prepara un altro colpo di mercato. La squadra di Marcello Angheleddu ieri ha sconfitto il Selargius approfittando del pareggio tra Cus Cagliari e Castiadas. I tre punti hanno permesso di staccare i sarrabesi, costretti nuovamente a rincorrere. Alla corte di Marcello Angheleddu è in arrivo l'esperto difensore Pierluigi Porcu. Non ha sicuramente bisogno di presentazioni.

Anche il Castiadas sonda il mercato dopo le partenze di Marco Capelli, Mirko Onano, Giacomo Caddeo, Andrea Massessi e Filippo Littarru. Quest’ultimo ha fatto ritorno all’Ovodda, Capelli si è accasato al Selargius, Caddeo al Pirri e Massessi e Onano dovrebbero raggiungere l’amico Andrea Piccarreta allo Jerzu.

I nuovi acquisti del Pirri, Caddeo e anche Mastromarino, hanno esordito ieri contro la Verde Isola. La squadra di Busanca ha vinto con tripletta di Buba Darboe, balzando in terza posizione.

