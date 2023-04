Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza limpida vittoria del Li Punti (3-1) sull'ostico campo del Calangianus, che si è impegnato ma che ha trovato sulla sua strada uno strepitoso Gigio Secchi, autore di parate miracolose.

Ora ai sassaresi, a quota 39 punti, basterebbe un pareggio domenica prossima in casa col Bosa per raggiungere la salvezza diretta. Sono infatti 3 i punti di vantaggio sul Lanusei, anch'esso in gran forma, vincente con un rocambolesco 5-4 in trasferta contro il Taloro Gavoi.

I sassaresi al Signora Chiara giocano un gran primo tempo, concluso in vantaggio 3-0, con reti in sequenza di Alvarez, Fini (grave errore del portiere calangianese Inzaina) e Lemiechevski. Solo nella ripresa i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze.

«I ragazzi hanno fornito una grande prestazione - commenta il tecnico del Li Punti Cosimo Salis -. Non ci ha regalato niente nessuno e sono contento soprattutto per i tanti giovani che stanno giocando in prima squadra. Ora testa al Bosa con la concentrazione giusta».

Raggiante anche il presidente Salvatore Virdis: «Abbiamo disputato uno straordinario girone di ritorno - dice -. Ora basta un punto per una salvezza diretta che sembrava impossibile. Non perdiamo la concentrazione perché non è ancora finita».

