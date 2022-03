Cambio di staff tecnico nella squadra sassarese, precipitata al penultimo posto del campionato di serie D. La Società Sassari Calcio Latte Dolce spiega in un comunicato di "aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra Pierluigi Scotto". Il taglio non riguarda solo il mister ma anche gli altri componenti dello staff tecnico. "A Scotto e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Evidente l'intenzione di dare una scossa a una squadra in crisi, che venerdì a Usini ha perso il derby della salvezza col Carbonia per 2-1 facendosi superare proprio dai minerari in classifica.

Si tratta di provare a rianimare un gruppo che fatica spesso a trovare il giusto approccio alla partita, regalando spesso il primo tempo alle avversarie. L'altro difetto è la fragilità nei finali: ben sei le partite dove il Latte Dolce ha incassato un gol negli ultimi minuti o addirittura nel recupero, perdendo punti preziosi.

Entro lunedì la società sassarese conta di trovare il nuovo allenatore per farlo esordire domenica prossima in casa contro il Real Monterotondo.

