Dopo il pareggio per 2-2 maturato tra le mura amiche lo scorso 16 ottobre, il Guspini si giocherà domani l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria sul campo dell’Uta Calcio 2020. Una gara importante da vincere per cancellare il derby perso la scorsa domenica per 1-0 contro la Villacidrese.

«Avremmo voluto prendere volentieri quel punto che sino a poco dalla fine era nostro ma non è andata come speravamo», la delusione del capitano del Guspini Flavio Montesuelli, lucido nella sua analisi nonostante la sconfitta cocente nel derby e nominato fra i migliori dal tecnico della Villacidrese. «Nel primo tempo non abbiamo giocato e creato, nella secondo invece, con dei piccoli accorgimenti tattici e con una pressione più alta sugli avversari abbiamo giocato meglio e creato di più».

Ad attendere i biancorossi di Cristian Dessì ora c’è il ritorno di Coppa Italia mercoledì a Uta: chissà che non possa essere l’occasione giusta per Montesuelli e compagni di riscattare l’amarezza di un derby perso negli ultimi minuti.

