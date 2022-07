A neanche un mese e mezzo dalla retrocessione in Promozione il Guspini ha già messo in chiaro di voler tornare subito in Eccellenza. I biancorossi stanno costruendo una squadra di spessore, che punta a essere una delle grandi protagoniste del prossimo campionato. Il nuovo direttore sportivo Matteo Zanda, dopo aver chiuso l'accordo con Nicola Manunza come allenatore (entrambi erano al Monastir nella passata stagione), si è spostato sul mercato chiudendo i primi accordi. Fra questi un doppio colpo di esperienza dalla Villacidrese, il centrocampista Marcello Angheleddu (classe '84, uno dei migliori nell'ultima Eccellenza) e il difensore Luigi Pinna (classe '86, con trascorsi anche a Olbia, Muravera, Carbonia e Arzachena fra le altre). Per la difesa c'è invece Matteo Saias ('95), che può giocare sia centrale sia terzino sinistro e pure lui era a Monastir con Manunza e Zanda.

Ultimi colpi. Per completare la squadra, che si radunerà solo ad agosto, non manca tantissimo. Della scorsa stagione fra i confermati ci sono Michele Fadda e il portiere Antonio Fortuna, in corso le trattative per trattenere anche Flavio Montesuelli, Federico Uccheddu e i gemelli Bruno e Luca Floris. È in arrivo da fuori una punta, che sostituirà l'argentino Alejandro Bruno Bravo andato a giocare in Australia, ed è in chiusura un altro elemento per il reparto offensivo. «Siamo quasi alla fine: dobbiamo prendere ancora due-tre giocatori e concludere le conferme, poi abbiamo completato», fa sapere il DS Zanda. «La squadra è buona, poi ogni campionato è a sé e vedremo le avversarie e il girone. Ma noi ci siamo». Fra le altre novità Tomas Congia vice allenatore e Tore Sanna preparatore dei portieri, ci sarà poi da decidere il nuovo capitano visto che non è rimasto Manuel Uliana. E l'obiettivo del Guspini, a questo punto, non può che essere lottare per il vertice.

© Riproduzione riservata