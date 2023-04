Il fiorentino Simone Faggioli si è aggiudicato la 61ª Alghero-Scala Piccada, valida come gara d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna e round del Tivm Nord e Sud. Alle spalle del pilota toscano, 16 volte campione italiano e 13 volte campione europeo, che ha completato le due manche in 2’38”40 e 2’34”40, il siciliano Luigi Fazzino, il trentino Diego Degasperi, che ha preceduto Franco Caruso e il pilota algherese Sergio Farris, primo dei sardi. Out Lombardi dopo un testacoda a una curva dal traguardo, non partiti i sardi Satta e Vacca.

Nonostante la pioggia caduta su Alghero nelle prime ore della mattina, che ha portato la direzione gara a posticipare dalle 9 alle 10 l’inizio della prima manche, le quasi novanta auto hanno potuto completare entrambe le manche, la prima sul bagnato e la seconda sul misto. La gara, organizzata dall'Aci Sassari, è stata diretta da Fabrizio Fondacci, recentemente insignito della stella d’argento dal Coni: “L’edizione numero 61 della Alghero-Scala Piccada si è distinta dalle altre perché ci ha portato un po’ di pioggia che ha reso il percorso insidioso e velocissimo. Grande risultato”.

I commenti. “Una gara molto bella dove è possibile esprimersi al meglio con le auto su un tracciato reso perfetto dalla recente manutenzione. Un successo che condivido con la squadra e con Pirelli, con cui abbiamo trovato un eccellente setup anche nelle condizioni più impegnative. Sono rimasto sempre concentrato perché nella seconda salita la situazione era mutata e ci siamo dovuti adeguare per essere efficaci”, ha commentato il vincitore Simone Faggioli.

“Un plauso allo staff organizzativo, alla direzione gara, ai commissari e all’Anas per il grande lavoro fatto sulla Statale 292. Appuntamento al 2024”, ha aggiunto Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sassari.

“Una Alghero-Scala Piccada straordinaria per la partecipazione e per essere la prima data del Civm 2023: la collaborazione con Aci Sassari e tutte le istituzioni, dalla Regione al Comune e agli altri Enti, è il segreto”, ha sottolineato il sindaco di Alghero, Mario Conoci. “I piloti stanno testimoniando della grande organizzazione e della bellezza del luogo in cui si svolge. Per noi algheresi e per tutti i sardi è una gara del cuore: non è facile che un evento sportivo abbia i valori assoluti dal punto di vista agonistico ma anche un forte valore identitario, promozionale ed economico. Questo ci riempie d’orgoglio e vogliamo portarla avanti migliorandoci di anno in anno”.

Classifica aggregati Top5: 1) Simone Faggioli (Norma M20 FC E2SC-3000) 5’12”80; 2) Luigi Fazzino (Osella PA 2000 Turbo E2SC-2000) a 16”45; 3) Diego Degasperi (Osella FA 30) a 21”42; 4 Franco Caruso (Nova Proto NP 01) a 29”12; 5) Emanuele Sergio Farris (Wolf GB 08 Thunder) a 45”78;

