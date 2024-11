Tutto in 20’, e nel primo tempo. Tra Olbia e Costa Orientale Sarda finisce 1-1, con Santoro che firma il vantaggio ospite dopo 8’ e Staffa che replica alla mezz’ora.

Non un semplice derby quello andato in scena questo pomeriggio al “Nespoli” in occasione della 12ª giornata di Serie D: in campo le ultime della classe, distanti 4 punti in classifica, reduci dal cambio in panchina e desiderose di approfittare dello scontro diretto per guadagnare terreno verso la zona salvezza.

Invece finisce in parità, con un risultato più utile, forse, ai sarrabesi, che interrompono così la striscia di nove sconfitte consecutive. Per i galluresi il punto colto con Zé Maria in panchina fa continuità dopo il successo ai danni del Savoia, primo stagionale, ma con 7 punti in classifica e un terzo del campionato che se n’è già andato la conferma della categoria richiederà sforzi ben maggiori di quelli visti contro la formazione allenata da Sebastiano Pinna (che resta ultima, a quota 3).

