È il Cmb Porto Torres la vincitrice del girone Nord del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud, invece, si è disputata la prima sfida dei quarti di finale. In settimana le rimanenti tre partite.

Sud. Al via i playoff. Formula prevede la post season per le prime otto in classifica al termine della prima fase; squadre che, a loro volta, si scontreranno, in gara secca in casa della migliore classificata, tra quarti di finale, semifinali e finale. Lo scorso weekend, si è disputata la prima partita. Il Carloforte fa saltare il fattore campo, espugna il parquet del Cus Cagliari per 48-59 ed accede alla semifinale. La compagine ospite guida il punteggio sin dalle prime battute, chiudendo sul +3 del 10’ (11-14). Progressione che continua anche nel corso del secondo quarto, fino al 21-27 dell’intervallo. Universitari che accorciano le distanze al rientro dal riposo lungo, fino al 39-42 del 30’. Il Carloforte, però, negli ultimi 10’ riesce a gestire la situazione, allungare il margine nel finale e portare a casa il passaggio del turno. Miglior realizzatore della gara è Farci, tra gli ospiti, con 17 punti. In settimana le rimanenti 3 partite. Giovedì doppia sfida: alle 20.45 si giocheranno, infatti, Assemini-Genneruxi e Sinnai-Poetto Gruppo Ena. Domenica 1 giugno, invece, alle 18.30, il match Jolly Dolianova-Azzurra Oristano.

Nord. Sabato e domenica si è giocata, a Porto Torres, la “Final Four” del girone settentrionale. Come da pronostico sono i padroni di casa del CMB a portare a casa il successo. Nelle semifinali del sabato i turritani si sono imposti per 73-68 contro la Masters Sassari. Nell’altra semifinale, invece, vittoria della New Basket Ploaghe, contro la Innovyou Sennori, per 89-86. Nella finalissima della domenica il CMB Porto Torres ha superato la New Basket per 61-74. Oltre alla vittoria del campionato, i turritani hanno acquisito così il diritto a prendere parte al prossimo torneo di Divisione Regionale 1. La marcia della compagine di Porto Torres è stato incontrastata: i numeri, infatti, raccontano un percorso fatto da 24 partita vinte su 24 giocate.

