Nonostante la retrocessione in Eccellenza, parte della rosa della serie D è stata confermata e questo è già un buon indizio. Quanto alla preparazione pre campionato, scatterà lunedì 1 agosto allo stadio Zoboli e il nuovo allenatore Diego Mingioni con lo staff avrà a disposizione 25 atleti e 3 portieri. Emergono infatti le prime importanti novità in casa mineraria. Dopo aver salutato i ragazzi della scorsa stagione, molti accasatisi in D, il club ha ricostruito la rosa per il prossimo campionato di Eccellenza, partendo dalle conferme del capitano Nicola Serra, del portiere Adam Idrissi, di Andrea Mastino e Niccolò Agostinelli. Sono pezzi da novanta. Sono rientrati anche Fabio Mastino, Fabio Biccheddu, Christian Muscas e Davide Piras. A completare l’organico tutti i 2005 che la scorsa stagione hanno fatto un ottimo campionato allievi. Però attenzione: in queste ore sono in via di chiusura gli accordi con alcuni giocatori di spessore, due difensori centrali, un centrocampista e un attaccante. E non è tramontata la possibilità di riconferma per altri due giocatori della scorsa stagione in serie D.

