Il fine settimana del rugby sardo si apre questa sera, alle 19, al Comunale di Via Trento di Capoterra. Alle 19, (arbitra Simone Sironi di Roma), l'Amatori ospita il Franciacorta nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di serie B. Per i padroni di casa sono tanti i motivi per inseguire la vittoria: c'è da archiviare prontamente la sconfitta per 41-17 subita sul campo del Lecco; c'è da rosicchiare qualche punto all'avversaria che la precede in classifica (proprio il XV che si troverà in campo questa sera, settimo, con sette punti di vantaggio; infine, c'è da vendicare sportivamente la sconfitta dell'andata, 32-19 in terra piemontese.

Domenica. Nel lunch match dell'ultima giornata di A, l'Amatori Alghero affronterà il TkGroup Settimo Torinese in quello che è un autentico spareggio per il sesto posto. Dopo la vittoria algherese per 19-8 sul campo della Pro Recco (19-8) e la contemporanea sconfitta torinese per 21-8 in casa dell'Unione Monferrato, sono a pari punti, 24.

