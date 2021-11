Nuovo successo e primato confermato per la Capo d'Orso Palau in Serie B1 femminile. La squadra di coach Guidarini sul campo della Volley Parella Torino ha conquistato la quinta vittoria in altrettante gare. Dopo aver perso il primo set 26-24, la Capo d'Orso vince i successi tre (25-17, 25-14 e 25-20), prendendosi l'intera posta in palio e restando prima a punteggio pieno con 15 punti.

B2 femminile. La San Paolo ha regolato in tre set la Fenice Roma. Trasferta amara per la Corren Ghilarza, battuta 3-1 dalla Pol. Dil. Talete. Rinviato il derby tra l'Alfieri Ajò Energia e La Smeralda Ossi.

Serie B maschile. Si sono disputati due derby, entrambi terminati sul 3-0. Il Cus Cagliari ha superato in casa l'Olimpia Sant'Antioco. Successo esterno per Sarroch sul campo dell'Airone Tortolì. Sconfitta in tre set invece per la Silvio Pellico 3P, nella trasferta contro la capolista l'Amin 21 K Roma 7 Volley.

