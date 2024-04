C'è anche il Canopoleno di Sassari fra i 31 Convitti italiani che domenica al 5 maggio prenderanno parte alla 16esima edizione delle Convittiadi, una sorta di piccola Olimpiade. Le gare si disputeranno a Catanzaro, organizzate dal Convitto Galluppi.

Saranno 64 le studentesse e studenti dell'istituto sassarese (Secondaria di primo grado e licei) che si cimenteranno nelle varie discipline: calcio a cinque, tennis, basket, sandvolley, scacchi, nuoto, tennis tavolo e biliardino.

«Sarà una nuova occasione, per i nostri allievi, di confronto e crescita insieme ai loro coetanei provenienti dai convitti nazionali di tutta Italia - commenta il rettore del Canopoleno Stefano Manca- che per una settimana vivranno fianco a fianco condividendo esperienze con un linguaggio comune, quello delle attività sportive. Un'esperienza di grande valenza formativa che di sicuro arricchirà tutti nostri studenti».

Il progetto Convittiadi è nato per favorire l’incontro e la socializzazione dei ragazzi che frequentano i convitti nazionali. In questa occasione vi prenderanno parte ben 31 istituti di tutta Italia con oltre 2300 tra allievi e accompagnatori, pensato per diventare itinerante nel corso degli anni, con un grande obiettivo: contribuire alla loro crescita. Lo sfondo è costituito dallo sport e dall’arte, ed i partecipanti, suddivisi in due distinte categorie - Small e Large - che abbracciano le età comprese tra il primo biennio della scuola media e il primo biennio di scuola superiore.

© Riproduzione riservata