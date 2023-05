Nonostante un inizio da incubo, il weekend delle portacolori sarde nei campionati nazionali di baseball si è chiuso con un bilancio positivo.

Il Cagliari, impegnato a Iglesias nel doppio incontro con la capolista Modena, ha incassato un’amara sconfitta per 6-19, maturata in 7 inning per manifesta inferiorità. I rossoblù sono stati però bravi a riscattarsi in gara2, dove non solo hanno costretto di poter colmare il gap con la prima della classe, ma hanno anche centrato una preziosa vittoria per 6-4 che vale per la classifica e per il morale. I cagliaritani sono ora quarti, con 4 vittorie in 8 gare, a un successo di distanza da Brescia e Senago, seconde.

Seconda doppietta consecutiva per la Catalana Alghero, che stavolta si è imposta 7-11 e 3-5 sul campo dell’Avigliana ed è ora seconda nel girone A a due vittorie dalla capolista Milano 1946.

Angioi in U23. Intanto Gabriele Angioi, interbase e lanciatore del Cagliari e “veterano” azzurro, è stato convocato al raduno in programma a Reggio Emilia dal 18 al 22 maggio. Gli azzurrini lavoreranno in vista dell’Europeo di categoria, in programma dall’8 al 12 agosto.

© Riproduzione riservata