Il Cagliari Baseball, primo nel girone D della poule salvezza di A1, domani proverà a conservare l’imbattibilità nel doppio incontro in programma a Iglesias, contro l’Oltretorrente, a partire dalle 10.30 di domani. In scena sul campo di casa anche la Catalana Alghero, che alle15.30 di domani ospiterà, al Comunale “Maria Pia”, la Zirart Fossano per gara1. Le due squadre si affronteranno di nuovo, alle 11 di domenica, per il secondo incontro.

Softball. Archiviato l’intergirone, in A1 si aprirà domani il girone di ritorno, in quello che sarà l’ultimo weekend di gare prima della lunga sosta per le nazionali, che rivedrà la massima serie in campo ad agosto. Prima del break, il Nuoro, penultimo nel girone con 15 sconfitte e 5 vittorie, sarà impegnato nello scontro salvezza col fanalino di coda Bussolengo, 18 sconfitte in 20 gare, e proverà a sfruttare l’occasione per avvicinare il terzultimo posto occupato dal Parma. Il doppio incontro si giocherà domani, al “Francesco Sanna” di Nuoro, a partire dalle 17. Impegno casalingo, in A2, anche per la Supramonte, che domenica, dalle 11, ospiterà a Orgosolo il Porta Mortara. Anche in questo caso, la penultima sfiderà l’ultima su, diamante di casa.

© Riproduzione riservata