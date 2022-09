Il turno infrasettimanale di ieri in Eccellenza porta già soltanto una squadra a punteggio pieno: il Budoni. Da quasi tutti considerata la squadra più forte del campionato, la formazione di Raffaele Cerbone sta rispettando i pronostici. A Sassari col Li Punti ha però dovuto soffrire più del previsto: prima per un guasto al pullman, che ha costretto a far iniziare la partita con oltre mezz'ora di ritardo, poi in campo sbloccando solo all'86' con una conclusione di Sandro Scioni valsa lo 0-1. Stavolta non sono andati in gol Giuseppe Meloni e Mauricio Villa, ma la terza vittoria su tre certifica come i galluresi facciano sul serio per tornare in Serie D.

Ferme le altre. C'erano altre tre squadre in testa fino a ieri, ma non sono riuscite a vincere. Spicca lo 0-3 con cui il Carbonia si è rilanciato dopo un inizio difficile: i biancoblù, con l'allenatore Diego Mingioni squalificato, hanno stravinto a Villacidro rilanciandosi dopo due sconfitte iniziali. Doccia fredda per i padroni di casa, che hanno pure perso il figlio d'arte Ryduan Palermo (tre gol nelle prime due giornate) espulso. Fermate sul pari interno la Ferrini (0-0 con l'Iglesias, ma i cagliaritani sono l'unica squadra finora sempre con la porta inviolata) e il Lanusei (1-1 col San Teodoro), raggiunte al secondo posto a 7 punti dal Latte Dolce che ha superato il Bosa per 2-1.

Ripresa immediata. Nelle altre partite il Monastir spreca un doppio vantaggio e la superiorità numerica col Taloro, facendosi riprendere dai gavoesi sul 2-2 e mancando così la prima vittoria stagionale (tre pareggi e una sconfitta contando anche la coppa). Successo arrivato invece per il Calangianus, che lascia quota zero con un facile 3-1 alla Nuorese tutto maturato nel primo tempo (verdazzurri in grande difficoltà e ancora senza allenatore, arriverà la prossima settimana), e il Ghilarza 2-0 sull'Arbus ultimo da solo. Bene anche la Tharros: 2-1 sul Sant'Elena, che recrimina per un rigore sbagliato da Mauro Ragatzu (prende il palo, segna sulla ribattuta ma non poteva toccare di nuovo il pallone). Domenica subito la quarta giornata: il big match è Budoni-Ossese, con gli ospiti che ieri hanno riposato. Sant'Elena-Lanusei, San Teodoro-Ferrini e Tharros-Latte Dolce le altre sfide di spicco.

