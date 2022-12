In Sardegna arrivano i campioni d'Italia. Sabato, per la decima giornata di Serie A, il 360GG Monastir ospita a Sestu l'Italservice Pesaro, società capace di vincere i precedenti tre scudetti assegnati. La squadra di Fulvio Colini non è più la battistrada delle precedenti stagioni, ma per i bianconeri resta una sfida prestigiosa. La formazione di Diego Podda ha ritrovato la vittoria sul campo della Nuova Comauto Pistoia nel precedente turno e proverà a dare continuità ai propri risultati anche contro l'Italservice.

Serie A2. Sabato la Leonardo giocherà invece in trasferta sul campo del Futsal Villorba. I cagliaritani, al momento terzi in classifica, cercheranno di restare sulla scia delle prime posizioni dopo un avvio di stagione più che positivo.

Serie B. Al PalaConi si gioca il derby tra l'Industrial Point Cagliari e la Jasnagora, in un match che mette in palio punti pesanti. Trasferta contro il Cardano 91 per il Sestu Città Mediterranea, mentre il C'è Chi Ciak riceve a Serramanna il Real Five Rho.

Femminile. Domenica in campo le sarde di A2 femminile. La Jasnagora, capolista del girone A, giocherà a Rimini contro la San Marino Academy. Sabato nuova trasferta contro il Bagnolo per la Mediterranea. Il Santu Predu ospita l'Infinity Futsal, mentre il Cus Cagliari fa visita al Pero. Nel girone B, derby tra Arzachena e Sahardana Futsal. Impegno esterno per l'Athena Sassari, a caccia della prima vittoria contro il Cus Pisa.

