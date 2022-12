Tutto secondo programma nei due gironi regionali del campionato di Promozione di Basket. Nel girone Sud vincono le favorite, mentre al Nord mantiene il primato la Demones Ozieri, nonostante il rinvio della sua gara.

Sud. Vittoria esterna del Basket Iglesias, contro il Panda Monserrato, per 65-71. Partita combattuta ma, tuttavia, sempre condotta dal quintetto guidato da Paolo Massidda che mantiene sempre uno scarto di vantaggio di almeno 9 punti nei primi 3 quarti. Nell’ultima frazione i monserratini cercano di riavvicinarsi, ma non impattano. Miglior realizzatore è Cipollina dell’Iglesias, con 22 punti. Alle spalle, colpo esterno del Jolly Dolianova (De Francesco il migliore con 12 punti), sul parquet del Genneruxi, per 59-65. Successo di misura anche per il Condor, sul campo del Poetto, per 72-74. Grande equilibrio tra due squadre di ottimo livello. La spunta la compagine di Monserrato, grazie anche ai 27 punti personali di Orrù. Corsaro è anche il Beta che espugna Sinnai per 60-69, trascinata dai 31 punti di Snidersig. Nel derby dell’oristanese, invece, il Sinis si impone contro il Terralba per 72-66. Chiude il quadro degli incontri i colpi di Spirito Sportivo (47-79 sul campo del Serramanna) e Basket Quartu (54-63 a Siliqua).

Nord. Due le gare rinviate nel girone settentrionale. Stop anche per la capolista Demones Ozieri che vede dimezzarsi il vantaggio sulla seconda. Infatti, la Pallacanestro Nuoro vince il derby contro l’Ichnos e si inserisce in seconda posizione. Il finale è di 56-58 per Zidda e compagni, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi istanti. Miglior realizzatore, a fine gara, è Puddu, con 16 punti. Nella seconda sfida in programma, invece, bel successo del Nulvi, contro la 80&Co. Basket, per 77-72, trascinata da un Mattu da 30 punti.

