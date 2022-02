Non mancano le emozioni nei due tornei di serie B e C femminile di basket. Tante le gare equilibrate e i “colpi” in trasferta.

Serie B. Nessun problema, nella quinta di ritorno, per la Iannas Virtus Cagliari che espugna il parquet della Dinamo 2000 Sassari per 36-95. Contesa già in “ghiaccio” al termine del primo quarto (6-26) e cagliaritane che gestiscono e allungano fino alla sirena finale. Scibelli è la miglior realizzatrice della gara, con 21 punti. Alle spalle non perde il passo la Mercede Alghero, che supera per 61-38 il San Salvatore Selargius. Colpo esterno dell’Antonianum Quartu, contro il fanalino di coda Costruzioni Valentino Alghero (33-67). Il quintetto allenato da Tony Atella allunga nei primi 10’ (9-22), ribatte la reazione algherese nel secondo quarto (20-35 al 20’) e attua il break decisivo al rientro dal riposo lungo. Nell’Antonianum 4 elementi in doppia cifra, con la coppia Argiolas-Biella autrice di 15 punti a testa. Senza esclusione di colpi la sfida che ha visto la vittoria in trasferta di Su Planu, contro il Basket 90 Sassari, dopo un tempo supplementare, per 68-73. Nel corso dei 45’ le due squadre si alternano in testa, con le ospiti a fare il break decisivo nei 5 minuti supplementari. Miglior realizzatrice Vargiu, del Su Planu, con 20 punti. Equilibrio tra Spirito Sportivo e Astro, con la vittoria delle prime per 59-52. Avvio di marca Astro (10-15 al 10’). Seconda frazione equilibrata, con divario immutato (23-28). Nella terza frazione le padrone di casa accorciano lo svantaggio (39-42 al 30’), ribaltando la situazione negli ultimi 10’ di gioco con un parziale di 20-10. La miglior realizzatrice è Concu, dello Spirito Sportivo, con 18 punti.

Serie C. Ottava giornata di ritorno nel secondo torneo regionale femminile. La capolista New Basket Ploaghe rientra in campo superando, a domicilio, la Pallacanestro Nuoro, per 39-71. Per la compagine ploaghese è la nona vittoria stagionale. Alle spalle, la Ferrini si impone nella stracittadina contro il Basket Quartu per 50-52. Ferrini che allunga in avvio (2-10 al 10’); le “padroni di casa”, però, reagiscono e riducono progressivamente il divario fino all’ultimo quarto, giocato con grande equilibrio. Migliore realizzatrice della sfida è Astero, del Basket Quartu, con 23 punti. Successo esterno, sempre di misura, per il Nulvi sul parquet della Aragon Coral Alghero, per 45-47. Uno scontro diretto, che permette alle nulvesi di superare in classifica le algheresi. Infine, netto successo del Carloforte contro il Nuovo Basket Oristano, per 53-26. Partita segnata già dopo i primi due quarti (28-12 al 20’). Top scorer dell’incontro è Pani, del Nuovo Basket, con 14 punti.

