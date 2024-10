Con l’inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione, è ripartito anche il progetto ideato da "L’Unione Sarda" che sancirà i migliori dei principali tornei sardi. Collabora la Federazione sarda che premierà i vincitori al gran galà di fine stagione. Questo è il quarto anno consecutivo. A votare sono i tecnici che, ogni domenica, indicano i tre migliori calciatori della formazione avversaria.

Nella scorsa stagione in Eccellenza ha vinto la coppia Andrea Porcheddu (all’epoca al Carbonia) e Gianluigi Illario (Iglesias). Nelle precedenti due edizioni Fabio Cocco (Nuorese) e Yan Fangwa (ex Monastir).

In Promozione detengono il titolo Nicolò Agostinelli (Guspini) e Gianluca Marongiu (Villamassargia) per il girone A e Stefano Mereu (Alghero) per il girone B. Nella precedente stagione primato per Michel Milia (ex Villamassargia)i, Antonio Pili (ex Idolo) e Domenico Saba (Usinese), nei rispettivi gironi A, B e C. Nel primo anno, Mirko Atzeni (ex Orrolese) nel gruppo A, Sebastiano Canu (Buddusò) e Yahya Jatta (Seulo) nel gruppo B e Lorenzo Zela nel C.

Ora è ripartita la nuova stagione. In Eccellenza, dopo quattro giornate, sono a punteggio pieno nella speciale classifica i centrocampisti Stefano Mereu (Alghero) e Stefano Demurtas (Calangianus). Subito dietro, con tre punti, Federico Pireddu e Luca Scognamillo dell’Alghero, Madou Mabo e Ben Housni Soilihi del Barisardo, Sandro Scioni della Ferrini Cagliari, Andrea Matzuzi e Daniele Orro del Ghilarza, Nicolas Martin Capellino dell’Iglesias, Andrea Cocco e Stefano Sarritzu del Monastir, Alessandro Cadau e Alessandro Steri della Nuorese, Federico Mastromarino del San Teodoro e Mauro Castro del Taloro Gavoi.

Sono cinque, invece, le giornate disputate nel campionato di Promozione. Nel girone A, è sempre stato votato il portiere dell’Uta 2020, Emmanuel Piroddi, unico a punteggio pieno. Hanno ottenuto quattro preferenze Federico Corda (Calcio Pirri), Lucas Szafran (Castiadas), Alessio Erriu (Orrolese), Federico Ferrari e Felipe Ferrari (Tharros), Marco Boi (Tortolì) e Michele Suella (Villamassargia).

Nel girone B, sono ben tre i calciatori con cinque punti: il fantasista della capolista Bonorva, Cristian Luiu, il bomber dell’Usinese Domenico Saba e l’attaccante Andres Pesce del Bosa. Cinque voti per Lucas Daniel Rodriguez (Abbasanta), Danilo Bonacquisti (Arzachena), Gavino Molozzu (Atletico Bono), Luca Di Angelo (Bosa), Santiago Mateucci (Coghinas), Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto), Mauro Florenzano (Sennori), Salvatore Gallo (Siniscola), Simone Calaresu (Tonara) e Matthias Meloni (Tuttavista).

