Il dischetto porta bene alla squadra sassarese che vince a Cerignola e va in finale di Coppa Italia, dove affronterà il Follonica Gavorrano che ha superato 2-1 la Virtus Ciserano Bergamo.

Prima il pareggio beffa. Sul campo pugliese, inviolato dal 10 ottobre, i tempi regolamentari si sono chiusi sul 2-2, poi la lotteria dei rigori ha visto prevalere la Torres 9-8 con Rossi a firmare l'ultimo penalty utile e il portiere Garau a neutralizzare il tiro di Tricarico. Curiosità: anche ai quarti la formazione sassarese aveva eliminato l'avversaria, lo Scandicci, ai rigori. Sarebbe stata una beffa, visto che i rossoblù di Greco sono andati per due volte in vantaggio contro la squadra che ha dominato il girone H e per due volte sono stati raggiunti. Torres in gol al 13' con incornata di Rucco su traversone di Samuele Pinna, ma la gioia è durata tre minuti scarsi, perché il bomber Malcore (21 reti in campionato) ha ristabilito l'equilibrio. Rossoblù di nuovo avanti nella ripresa con Antonelli a trasformare il passaggio di Ruocco al 6'. Il Cerignola però ha pareggiato 2-2 al 23' con Russo su una leggerezza del portiere Garau.

Decisivo Il portiere Garau. L'estremo difensore sassarese si è fatto perdonare ai rigori, segnando dal dischetto e parando ben tre penalty, l'ultimo, quello decisivo, su Tricarico.

