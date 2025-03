Un inizio così scoppiettante non se lo aspettava nessuno, sabato nella prima giornata della serie A Élite maschile. Il derby Amsicora-Ferrini è terminato 4-4, con la Ferrini rimontata dal 4-1 e raggiunta all’ultimo secondo. Analogo risultato per il Cus Cagliari opposto al Città del Tricolore, con gli universitari sotto 3-1 e 4-3 e pareggio su corto a tempo scaduto.

Egiziani protagonisti con due triplette, Gamal nella Ferrini e Gadelkarim nel Cus Cagliari.

Derby ad alto contenuto agonistico a Ponte Vittorio, sbloccato nella seconda frazione dalla Ferrini, con Gamal. Tre minuti e raddoppia Hassan, un ex.

Dopo l’intervallo sugli sviluppi di un corto segna ancora Gamal. C’è un altro ex, Ojeda che segna su corto e riaccende le speranze dell’Amsicora, ma in apertura della quarta frazione ancora Gamal su rigore sferra l’apparente colpo di grazia.

Negli ultimi otto minuti spunta il cuore dell’Amsicora che mette alle corde la Ferrini, con l’apporto decisivo della vecchia guardia. Segna Giaime Carta su corto, poi Agabio, infine Lai con giallo finale. La Ferrini sosteneva che quando Lai ha colpito, il tempo fosse scaduto da due secondi. Irremovibili arbitri e giudice di campo.

Al “Maxia”, dove il Cus Cagliari è ospite per l’indisponibilità del “Loddo” a Sa Duchessa, è andata quasi allo stesso modo. Gadelkarim sblocca in apertura su corto, ma nella seconda frazione Città del Tricolore segna tre volte. Il Cus prepara la rimonta con Labdo, e la concretizza con un rigore di Gadelkarim, ma gli emiliani lo gelano segnando la quarta rete. Nell’ultimo disperato assalto il Cus batte due corti, e nel secondo il cecchino Gadelkarim non sbaglia.

Serie A Élite femminile

Più soft la prima giornata, ieri, con Amsicora e Ferrini che vincono entrambe 1-0.

L’Amsicora parte favorita con il grado di campione d’Italia in carica. La neopromossa Capitolina resiste, evita il tracollo, ma la squadra cagliaritana sbaglia tanto e le da una mano. Occorre la rete di Ludmila Valente per sbloccare il risultato, l’atleta argentina è ancora decisiva dopo le finali scudetto indoor.

La Ferrini inizia con una vittoria a Cernusco, dove ha battuto Milano HP, ripescata dopo la rinuncia del Valverde. Ha deciso la rete su rigore di Sara Muccelli.

Comitato Regionale

Gianfranco Salaris è stato confermato alla presidenza del Comitato Regionale per il prossimo quadriennio. L’assemblea elettiva delle società sarde lo ha rieletto con l’unanimità dei voti. Salaris è in carica dal 2005, quando subentrò a Kiki Aramu.

