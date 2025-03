C’è uno scudetto da difendere, quello dell’Amsicora nella Serie A Élite femminile. C’è una matricola che si affaccia per la prima volta nella massima serie maschile con la nuova formula, il Cus Cagliari.

La stagione all’aperto inizia oggi e domani, con cinque squadre sarde al via. Invariata la formula, niente playoff, la prima vince lo scudetto, le ultime due retrocedono.

Le novità nelle squadre, nessuna di queste ha cambiato allenatore, si sono già viste nella Coppa Italia disputata da settembre a novembre, nella prima fase della stagione. Leandro Ojeda dalla Ferrini all’Amsicora, i giovani Riccardo Carta, Andrea Imprugas e Mattia Jorge dall’Amsicora al Cus Cagliari, Ahmed Gamal, Marco Sapienza, Attia Hassan e Oleg Polyshuk alla Ferrini. E l’arrivederci di Davide Giuliani e Candela Carosso dall’Amsicora al campionato belga.

Serie A Élite maschile

Come inizio non c’è male. Subito, alla prima giornata, il derby Amsicora-Ferrini. Stasera si comincia a fare sul serio. L’Amsicora guidata da Mariano Tisera e Roberto Giuliani fa esordire l’italo argentino Mattia Solorza, centrocampista classe 2001. La Ferrini del coach Alessandro Zuddas saluta il ritorno di Lucas Binaghi dopo una stagione in Francia.

Prima partita del Cus Cagliari: non al “Loddo”, Sa Duchessa è interessata da lavori di rifacimento, ma al “Maxia”, a casa Ferrini dove gli stessi lavori sono terminati. Manto nuovo di zecca e sfida al Città del Tricolore. Fernando Jorge si avvale, oltre dei tre egiziani ormai stabilmente a Cagliari, di due italo argentini, Franco Rebecchi, un passato nell’HT Sardegna, e Tadeo Martinez.

Serie A Élite femminile

Campione d’Italia in carica e favorita, l’Amsicora si presenta alla partenza con un altro trofeo appena conquistato, lo scudetto indoor vinto nelle finali di Pescara. Domani prima partita a Ponte Vittorio con la neopromossa Capitolina, in campo ci sarà la nuova arrivata Valentina Turienza.

Inizia in trasferta la Ferrini, a Cernusco incontra l’HP Milano, retrocessa e ripescata dopo la rinuncia del Valverde. La coach Valeria Spitoni farà esordire l’attaccante Clara Ramos.

Assemblea

Oggi a Cagliari l’assemblea elettiva delle società sarde. Si voterà per eleggere il nuovo Comitato Regionale. Unico candidato il presidente uscente Gianfranco Salaris.

