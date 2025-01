La trasferta di Trento potrebbe essere decisiva. Domenica in casa della vice capolista Itas Trentino l’Hermaea Olbia si gioca, infatti, una fetta enorme della qualificazione alla poule promozione della A2 femminile di volley.

Solo un successo nel match dell’ottava giornata di ritorno della stagione regolare terrebbe in corsa la squadra di Dino Guadalupi, al momento a 4 punti dal quinto posto che vale l’ambito traguardo. Difficile ma non impossibile, a maggior ragione se l’andata premiò le galluresi, a segno 3-1 al GeoPalace. «Affronteremo una squadra con grosse individualità, una rosa ampia e una filosofia di gioco molto aggressiva nei fondamentali da punto, cosa su cui, per vari motivi, la nostra squadra è globalmente indietro rispetto all’avversario», premette Guadalupi presentando la sfida del SanbàPolis.

«Per giocarci le nostre chance sarà quindi fondamentale rendere complicato il loro gioco con le buone armi che sappiamo di avere e allo stesso tempo aggiungere la giusta dose di rischio sul servizio e sull’attacco, cosa che ci è ben riuscita domenica scorsa. Del resto – aggiunge il coach dell’Hermaea, reduce dalla vittoria sul Melendugno che ha interrotto la serie di tre sconfitte – la forza dell’avversario ci induce a cercare il massimo rendimento affrontando la partita senza pressioni eccessive di risultato».

Squadre in campo alle 17 al SanbàPolis di Trento: la direzione di gara è affidata agli arbitri Marco Laghi e Denise Galletti, al videocheck Simone Miggiano.

