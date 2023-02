L’Hermaea Olbia riparte da Como. Dopo la pausa per le fasi finali della Coppa Italia, il campionato della squadra di Dino Guadalupi riprende domenica con la 6ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley.

Una sfida importante nella quale le galluresi sperano di sfatare il tabù trasferta e confermarsi in zona promozione. «La sosta ci ha consentito di gestire al meglio i carichi lavoro e di riprendere il filo del discorso sul recupero e il miglioramento di alcune situazioni tecniche», spiega il coach dell’Hermaea. «Abbiamo avuto anche il tempo di riposarci e di seguire con attenzione la riabilitazione di Miilen dopo l’infortunio. Da qui in avanti ci aspettano sei gare in cui resettare ogni pensiero negativo che arriva dal passato, portando dietro solo ciò che di buono abbiamo costruito».

Con 22 punti, le biancoblù occupano il sesto posto che vale l’ultimo treno per la poule promozione, obiettivo stagionale. La sconfitta interna subita dal Sassuolo ha stoppato il cammino dell’Hermaea, che in casa della Tecnoteam Albese Volley Como proverà a riscattarsi subito contro una formazione che in classifica segue a -4.

«Sarà uno scontro diretto in cui ci sarà da lottare palla su palla per tenere sotto pressione un avversario che, dalla sua, ha una rosa lunga e diverse varianti di gioco», avverte Guadalupi. «Cercheremo di inquadrarle bene tatticamente in modo da arrivare il più preparati possibile, concentrandoci su come esaltare le nostre qualità attraverso la costruzione del gioco e con le scelte d’attacco, visto che incontriamo una squadra piuttosto alta e che ha nel muro una delle sue armi migliori».

Squadre in campo alle 16.30 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate arbitrano Chiriatti e Lorenzin.

