Il turno prenatalizio manda di traverso il panettone all’Hermaea Olbia, sconfitta 3-1 dall’Offanengo nel match valido per la 5ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

La trasferta lombarda frutta alla squadra di Dino Guadalupi il quinto kappaò consecutivo, maturato al PalaCoim con parziali 25-16, 17-25, 25-14, 25-17. Un risultato che inchioda le galluresi al penultimo posto del Girone B, con 11 punti e la zona salvezza a 8 lunghezze di distanza.

Giovedì in casa contro il Picco Lecco, nell’ultima gara del 2023, l’Hermaea dovrà tentare il tutto per tutto per provare ad arrestare una caduta libera che non rende onore al record di 10 anni di fila in cadetteria e che, in caso di mancata razione, potrebbe costare cara, con l’ultimo posto occupato dalla Costa Volpino che incombe a un punto.

