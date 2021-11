L’Hermaea Olbia torna a casa. In occasione del match con la capolista Marignano, in programma domani con fischio d’inizio alle 17, le galluresi ritroveranno il GeoPalace, dal quale mancano da più di un anno per la chiusura del Geovillage di Olbia.

Ma nella sfida della 9ª giornata della A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi vorrebbe, innanzitutto, ritrovare la vittoria per superare la sconfitta subita mercoledì sul campo della Sigel Marsala. “Ci è mancata la continuità”, spiega Ilaria Maruotti a proposito del turno infrasettimanale. “Dopo un primo set degno di nota siamo calate: con la battuta siamo riuscite a mettere in difficoltà l’avversario, ma già dal secondo set – aggiunge la schiacciatrice dell’Hermaea – Marsala ha saputo reagire, e noi ci siamo fatte trovare impreparate, soprattutto nella situazione del muro-difesa”.

Se la Sigel si è rivelata antagonista ostica, ostacolo sulla strada della continuità necessaria per fare il salto in classifica, il Marignano lo è di più. “Per avere più positività di risultati bisognerebbe non fare sconti a nessuno, soprattutto alle squadre che sono più al nostro livello: con Marsala abbiamo perso una buona occasione”, sottolinea con un pizzico di rammarico Maruotti. “Dobbiamo prendere la sconfitta di mercoledì come stimolo per cercare di reagire immediatamente: Marignano – conclude la giocatrice biancoblù – è una squadra forte e molto complicata con la quale non possiamo permetterci errori di nessun tipo”.

E chissà che il ritrovato palazzetto di casa del Geovillage non costituisca un'arma in più: dirigeranno la gara gli arbitri Antonio Mazzarà e Gianmarco Lentini.

