Archiviata la stagione regolare di A2 femminile di volley con la sconfitta contro la Balducci Macerata, l’Hermaea Olbia è tornata ad allenarsi in vista della poule salvezza: sabato la squadra di Dino Guadalupi debutterà in casa della Millenium Brescia, che ha chiuso il campionato nel Girone A da sesta in classifica con 26 punti, bottino che le vale il primato nella poule salvezza.

Discorso diverso per l’Hermaea, che nella prima parte della stagione ha racimolato solo 15 punti nel Girone B, e ripartirà dunque nella post season da settima in classifica. Al termine della poule salvezza, che si articolerà in 10 giornate nelle quali le ultime cinque squadre del Girone A incontreranno le ultime cinque del Girone B in gare di andata e ritorno, retrocederanno quelle che si piazzeranno negli ultimi cinque posti.

“Il potenziale della squadra è pazzesco: è una squadra che ha carattere, come ha dimostrato contro Macerata”, suona la carica la schiacciatrice biancoblù Laura Partenio. “Dobbiamo solo pensare a divertirci, perché se le ragazze si divertono giocano più libere di testa e riescono a tirar fuori il meglio”, è sicura l’esperta banda dell’Hermaea, arrivata in Gallura a dicembre per rinforzare il roster a disposizione di Guadalupi.

Al momento, la salvezza diretta per l’Hermaea, che chiuderà la poule salvezza in casa il 7 aprile contro la Vtb Fcredil Bologna, dista un punto, ma il terzo posto è ad appena 3 lunghezze.

Il calendario della poule salvezza

Girone d’andata:

1ª giornata, 27 gennaio - Millenium Brescia-Hermaea Olbia

2ª giornata, 4 febbraio - Hermaea Olbia-Soverato

3ª giornata, 11 febbraio - Pescara-Hermaea Olbia

4ª giornata, 25 febbraio - Hermaea Olbia-Padova

5ª giornata, 3 marzo - Bologna-Hermaea Olbia

Girone di ritorno:

1ª giornata, 10 marzo - Hermaea Olbia-Millenium Brescia

2ª giornata, 17 marzo - Soverato-Hermaea Olbia

3ª giornata, 24 marzo - Hermaea Olbia-Pescara

4ª giornata, 30 marzo - Padova-Hermaea Olbia

5ª giornata, 7 aprile - Hermaea Olbia-Bologna

