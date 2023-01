Un Gonnosfanadiga convincente anche sul campo dell'Asseminese e sale la classifica del girone A della Promozione. Ora la squadra di Nicola Saba è quarta con venti punti assieme al Cus, alla Verde Isola e all'Atletico Cagliari. Davanti ci sono la capolista Villasimius (30 punti) il Guspini e il Castiadas a 24 punti.

«A Siliqua contro l'Asseminese – dice l'allenatore Nicola Saba - venerdì abbiamo giocato una buona gara. Nella ripresa, l'Asseminese ha pressato, ha dimezzato le distanze, noi abbiamo avuto qualche occasione per fare il terzo go. Alla fine è finta 2-1 per noi. L'Asseminese si è dimostrata una buona squadra, ha tutte le possibilità di potersi salvare. Questo è un campionato difficile, interessante, equilibrato: ci sono Villasimius, Guspini e Castiadas che hanno qualcosa in più: poi è l’equilibrio a dominare: ricordo che la quartultima e la quintultima in classifica vanno ai playout: guardate la classifica, è cortissima, guai a illudersi. I ragazzi lo sanno. Non ci sono gare facili. C'è un buon tasso tecnico e si gioca un bel calcio. Personalmente sono soddisfatto: ho una società straordinaria e ragazzi seri: puntiamo a raggiungere la salvezza al più presto possibile».

