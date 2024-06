Gli Scorpioni di Tortolì trionfano al torneo giovanile Don Bosco di Lanusei. In finale hanno superato, in rimonta, Sos Dimonios di Lanusei. Tre a due per i rossoblù di Dante Piras in una sfida tiratissima fino all’ultimo soffio, proprio come nei migliori derby.

Avanti 2-0 il Lanusei (guidato da Maurizio Pilatu), il Tortolì ha avuto il merito di crederci fino alla fine, riuscendo a ribaltare il doppio svantaggio fino a raggiungere il successo sul campetto dei Salesiani.

Al fischio finale emozioni contrastanti per i protagonisti dell'evento: esultanza incontenibile per il Tortolì, amarezza e qualche lacrima per i baby calciatori del Lanusei. Nella finalina, il Barisardo si è imposto (ai rigori) sull’Idolo.

