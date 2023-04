Giovanni Farru, 63 anni, una delle bandiere del grande Sorso di Amarildo (e non solo), si fa valere anche nell'atletica leggera. Ieri a Sassari, allo stadio dei Pini, ha vinto il titolo sardo over 60 dei 5.000 metri col tempo di 18' e 35", un riscontro cronometrico che sarebbe ottimo anche per un giovane ventenne: circa 3' e 45 a chilometro.

"Nelle gambe ho un tempo decisamente migliore - commenta Farru -. Ieri non mi sentivo particolarmente bene, ma posso correre la distanza in 15-20 secondi in meno".

Pochi giorni fa per Farru anche un secondo posto in una mezza maratona sarda. "Correre mi piace - precisa l'ex calciatore - ma amo anche la bicicletta".

Giovanni Farru, sempre longilineo e scattante, era un ottimo cursore sulle fasce. Faceva l'ala e il terzino fluidificante negli anni 80 e 90, ma per le sue doti tecniche veniva utilizzato anche a centrocampo. Correttissimo e sempre in aiuto verso i compagni, divenne anche il pupillo in Serie D a Macomer (un'altra delle società in cui ha giocato) del grande ed indimenticato maestro Eppe Zolo. Dalle fasce laterali all'atletica, una volta smessa l'attività calcistica, è stato un passaggio quasi naturale. E per ora - conclude Farru - non ho intenzione di smettere".

