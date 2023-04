Brillano le giovani atlete della Cscr Ginnastica artistica Pula alla competizione di livello regionale che si è svolta a Cagliari. Le ragazze allenate dall’istruttrice Silvia Paola Lai hanno portato a casa tre primi posti in altrettante specialità.

Sul gradino più alto del podio per la disciplina a corpo libero è salita Alice Brivio, mentre per quanto riguarda la trave a primeggiare è stata Rebecca Campus. Primo posto anche per Angelica Sarais, che si è distinta nel volteggio.

Per la società di Pula un ottimo risultato, considerando anche il fatto che molte delle atlete in gara erano alla loro prima esperienza in campo regionale: un dato che conferma l’ottimo livello raggiunto negli ultimi anni dalla Cscr Ginnastica artistica.

