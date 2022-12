Si dividono le strade della Tharros e del tecnico Giampaolo Murru. Murru, assieme al suo vice Luca Zurru, ha presentato le dimissioni dopo la sconfitta di ieri pomeriggio, in casa per 2 a 5, nella semifinale di Coppa Italia di Eccellenza contro il Carbonia.

Dimissioni accolte dalla società biancorossa. “La società – si legge nella nota della Tharros – ringrazia Murru e Zurru per il lavoro svolto nel girone di andata di questo campionato (con tre partite ancora da giocare), girone che ha visto la Tharros guadagnare 20 punti e la semifinale di Coppa Italia da neopromossa in Eccellenza”. Murru era arrivato a Oristano nella seconda parte di agosto, a pochi giorni dall’inizio del torneo per sostituire Maurizio Firinu, anch’esso dimessosi. “Anche se l’obiettivo salvezza è ancora ampiamente possibile – prosegue la nota della Tharros - la scelta di Murru di farsi da parte è frutto di serietà nei confronti della società per responsabilizzare e stimolare tutti i giocatori sull’impegno da profondere in campo nelle prossime partite. La società augura ai tecnici Giampaolo Murru e Luca Zurru le migliori fortune in campo professionale e umano”.

Nei prossimi giorni, intanto, la società biancorossa individuerà il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella seconda parte di campionato.

