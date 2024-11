Una programmazione partita tardi in estate, un avvio difficile in campionato: nonostante ciò il presidente del Gesturi non fa drammi ma anzi, vede e pensa positivo: «Il nostro nuovo tecnico per questa stagione è Gianluigi Borgna, siamo contenti di aver scelto lui perché è molto preparato», esordisce Paolo Mura. Inseriti nel Girone D del campionato di Seconda Categoria, i biancoblù hanno già effettuato la sosta perdendo però in modo netto le prime due partite: «Nelle prime uscite stagionali eravamo ancora in fase di “rodaggio”, avevamo molte assenze dovute a infortuni che hanno decimato la squadra».

Una delle due sconfitte è arrivata in casa contro il Seui Arcuerì per 0-3 lo scorso 13 ottobre: «Abbiamo presentato reclamo perché secondo noi un calciatore avversario era sceso in campo non regolarmente tesserato, il reclamo è stato bocciato poiché risultava tutto a posto. Guardiamo avanti». Alla quarta giornata nel derby coi cugini del Sini Masullas 2011 è arrivato un punto di… partenza, che fa bene sperare per il proseguo del campionato: alla quinta giornata è arrivata la prima vittoria stagionale in trasferta sul campo del Sant’Anna per 0-3. «Contro il Sini Masullas ho visto un gioco diverso rispetto alle prime uscite della stagione, peccato perché sino al 90’ eravamo vicini alla vittoria. Era una gara equlibrata ma che volevamo e dovevamo vincere».

Al Comunale sono terminati da alcuni giorni i lavori di sostituzione dei vecchi fari e il massimo dirigente si lascia sfuggire un sogno nel cassetto: «Installare delle nuove torri luce era un lavoro importante da fare, sarà più facile un domani posare un manto in sintetico. Avere un campo sportivo così sarebbe bello non solo per “i grandi” ma anche per bambini e ragazzi. Chissà…» A proposito di giovani, il presidente è fiero del nuovo progetto partito da pochi mesi: «Gesturi, Tuili e Ichnos hanno dato vita al progetto Ichnos Marmilla che vedrà i nostri ragazzi impegnati nel campionato provinciale Giovanissimi, le loro partite si disputeranno tutte qui al Comunale di Gesturi. Il campo sportivo di Tuili infatti non è ancora agibile perché, manto in erba sintetica a parte, gli altri lavori come gli spogliatoi non sono ancora terminati».

Una visione di lungo periodo: «Ichnos esisteva già ed è composto dai ragazzi dei paesi vicini di Nurallao, Genoni e Laconi nel Sarcidano. Che sono tesserati per il Gesturi. Vogliamo portare avanti il settore giovanile per avere un domani anche la categoria degli Allievi. Per il futuro mi piacerebbe avviare un progetto simile anche per “i grandi” per combattere così lo spopolamento calcistico» Al termine dell’intervista le considerazioni finali: «Il nostro unico obiettivo è la salvezza. Cercheremo di sistemare la stagione strada facendo, rimango però fiducioso. Sono contento del nuovo progetto Ichnos Marmilla perché serve in modo assoluto un ricambio generazionale altrimenti se ciò non accadesse un domani non ci sarebbe più calcio in paese».

