La conferma di una condizione eccellente, la maturità di affrontare due gare ravvicinate senza darsi per vinta davanti alla fatica e ad avversarie di spessore. Francesca Zucca, ieri, ha conquistato uno splendido secondo posto sui 200 rana ai Tricolori di categoria Cadette in vasca lunga in un gremito e festante Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata. Un secondo posto, con il tempo di 2’30’’81, che si aggiunge alla vittoria del giorno prima sui 100 rana distanza su cui l’esperina ha siglato anche il record sardo Assoluto.

Una gara impeccabile quella dell’allieva di Marco Cara che, brava nel saper leggere le condizioni delle rivali, ha saputo nuotare da protagonista dimostrando intelligenza tattica. La partenza è stata subito tirata: Ilaria Togni (Acquatic Center), poi vincitrice in 2’29’’76, nuota accanto alla Zucca, alternandosi in seconda posizione mentre davanti c’è una agguerrita Sofia Amati in corsia 8, decisa a fare una gara di testa da subito capace di far saltare il banco. La portacolori del Sport Village, però, nell’ultimo 50 paga dazio e, a alla fine, sarà terza in 2’31’’56. Un ultimo 50 dove, invece, non sono mancate le energie alla Zucca che è riuscita a riprendere la Amati conquistando una medaglia d’argento che la proietta su scenari sempre più importanti.

“Francesca ha disputato una prova caparbia, non possiamo che essere soddisfatti’’, il commento del tecnico esperino Marco Cara, “Non era facile recuperare le energie dopo il titolo sui 100 rana ma lei è stata brava a rimanere concentrata, il che si rivelata un’arma vincente in vista della gara’’. Una gara di carattere che si aggiunge a una lunga serie in una stagione dove le soddisfazioni non sono mancate. “Era importante confermarsi su ottimi livelli e siamo riusciti nell’intento’’, conclude Cara. “Ora pensiamo a concludere questi Tricolori con entusiasmo, scendendo in vasca determinati e sempre pronti a divertirci dando il meglio di noi stessi’’.

