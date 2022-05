Guai ai vinti domani al “Vanni Sanna” (ore 16): chi perde complica la stagione. La Torres deve vincere per sperare nel secondo posto, l'Atletico Uri deve vincere per evitare i playout salvezza.

Situazione complessa per le due squadre del Nord Sardegna. I rossoblù sassaresi sono attualmente terzi perché a parità di punti col Team Nuova Florida pagano i peggiori risultati negli scontri diretti, quindi per riprendersi il secondo posto devono sperare che la vice capolista non vada oltre il pareggio contro l'Afragolese, quinta forza del campionato.

Viceversa una vittoria dell'Atletico Uri potrebbe consentire alla squadra allenata da Massimiliano Paba di evitare i playout e restare direttamente in Serie D, qualora il Real Monterotondo non batta la già tranquilla Vis Artena. Allo stesso tempo, una sconfitta della Torres potrebbe far scivolare la formazione di Greco al quarto posto se l'Arzachena batte il Latte Dolce condannandolo alla retrocessione.

Insomma, una giornata che sembra sceneggiata da Hitchcock.

All'andata 3-0 della Torres sull'Uri, ma attenzione: la squadra sassarese ha pareggiato le ultime cinque gare casalinghe, lasciando così campo libero al Giugliano che ha ottenuto la promozione in Lega Pro.

