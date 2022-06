La buona notizia che arriva dal turno infrasettimanale della Serie A1 femminile, è la vittoria della Ferrini che chiude il suo campionato qualificandosi alla Serie A èlite della prossima stagione. La cattiva è invece la sconfitta dell’Amsicora che saluta e abbandona ogni residua ambizione di rientrare in corsa per lo scudetto.

Alla Ferrini mancava un punto per la qualificazione, ne ha ottenuti tre con la vittoria sul Butterfly Roma per 3-0. E lo ha fatto nel modo migliore, aggressiva sin dalle prime battute, concentrata, ritmi alti, e quando ha rifiatato non ha concesso praticamente nulla.

Vittoria cercata dal primo minuto, ma il Butterfly non ha fatto la comparsa. Ha subito creato un pericolo ma Piras non si è fatta sorprendere. E in due minuti, tra il 10’ e il 12’ è arrivato l’uno due che deciso la partita. Una conclusione di Flamini genera un corner corto che Barbera trasforma. Due minuti dopo Sambenedetto si invola sulla destra e trova pronta ancora Barbero alla deviazione sottoporta. Nella seconda frazione e nel momento migliore della formazione romana la terza rete, a pochi attimi dal riposo. Lungo rilancio per Sambenedetto che risolve dopo un batti e ribatti il duello con la numero uno avversaria. E sono tre.

Non succederà più nulla di significativo, la Ferrini controlla a dovere con atteggiamento aggressivo che non consente alle romane di avvicinarsi a Piras, che in una circostanza strappa gli applausi per una parata su corto del Butterfly.

Per l’Amsicora era un compito difficile e si sapeva, ma la sconfitta per 5-0 con l’Argentia era inattesa almeno nelle dimensioni. Le campionesse d’Italia in carica, ormai detronizzate dalla Lorenzoni, si sono ricordate di essere tali e non hanno perdonato nulla. Così hanno rimesso a posto la classifica (rischiavano di restare fuori dalle prime sei) e puntano al secondo posto. L’Amsicora chiuderà il campionato sabato a Ponte Vittorio con la Lorenzoni, diventata una partita inutile. Le piemontesi per effetto della sconfitta dell’Amsicora, hanno vinto lo scudetto con un turno di anticipo. Per la squadra di Roberta Lilliu la stagione non è ancora finita, c’è la Final Four di Coppa Italia, che si disputerà a Bra il 25 e 26 giugno. E in semifinale incontrerà proprio la Lorenzoni.

