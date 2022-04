E’ solo la quarta giornata di ritorno ma i punti in palio sono sempre più pesanti e decisivi, ogni partita può cambiare la storia della stagione. Due su tutte, entrambe in programma domani. Città del Tricolore-Ferrini per la serie A1 maschile e il derby Ferrini-Amsicora per la A1 femminile.

A1 Femminile. Si fa sul serio, al “Maxia”, con un derby tutto da vedere. Nessuna delle due squadre può sbagliare. L’Amsicora ha il primo posto da difendere, la Lorenzoni Bra, indietro di due punti, ha un compito più facile con il San Saba. La squadra di Roberta Lilliu ha pareggiato in casa due delle ultime tre partite, con squadre di prima fascia. La Ferrini è dentro un gruppo di cinque squadre racchiuse in due punti che si contendono quattro posti per la Top Level della prossima stagione. Le ragazze di Maria Alacid occupano, anche grazie alla seconda miglior difesa del campionato, la quinta piazza insieme all’Argentia, ma hanno giocato due partite in più. All’andata vinse l’Amsicora 3-1.

A1 Maschile. A Reggio Emilia si gioca Città del Tricolore-Ferrini. La squadra cagliaritana, che segna una media di cinque reti a partita, entra nella fase più delicata. Domani con la seconda in classifica fa valere 10 punti di vantaggio, ed ha l’opportunità di dare un colpo decisivo alle residue speranze di chi insegue. A Ponte Vittorio l’Amsicora ha invece l’occasione per insinuarsi nella zona playoff, riservata alla prime due di ogni girone. Il Cus Pisa è terzultimo e durante la seconda fase ha dato qualche timido segnale di risveglio. In ogni caso l’Amsicora, per restare tra le prime quattro, non può fallire l’appuntamento con la vittoria. Domani due partite nel girone A. Il Cus Cagliari, ingolosito dal quinto posto, gioca a Roma contro l’ex capolista Butterfly. l’HT Sardegna ospita al “Maxia” l’HT Bologna. Domenica mattina a Ponte Vittorio, Juvenilia Uras e HT Bologna anticipano il match della quinta giornata.

