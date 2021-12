Federico Faraone e Laura Scanu si sono aggiudicati i Campionati Sardi di Quarta categoria di tennis, disputati a Cagliari, sui campi del Generale Rossi.

Nel singolare maschile, Faraone (4.1, tesserato per Le Saline) ha onorato la sua prima testa di serie regolando 6-0, 6-2 in finale Matteo Sanna (4.2, Tc Sciola San Sperate). Nel femminile, Scanu (4.nc, Tc Cagliari) ha battuto 6-1, 6-0 Sofia Del Balzo Ruiti (4.4, Ct Decimomannu). Laura Scanu ha vinto anche il tabellone di chiusura Nc avendo la meglio per 6-1, 6-2 su Carlotta Farneti (Cus Cagliari). Nel Nc maschile, Andrea Porceddu (Il Parco Monreale) supera 6-4, 4-6, 10-3 Paolo Meloni (Cus Cagliari).

I doppi sono andati alla coppia del Tennis Elmas Marco Catalano e Nicola Bocchieri, con un 6-3, 6-3 su Lorenzo Rombi (Ntc Margine Rosso) e Riccardo Corona (Tc Cagliari) e de Le Saline Federica Satta e Cristiana Lodigiani, che l'hanno spuntata 6-7, 6-2, 10-7 sul binomio del Margine Rosso Daniela Aramu e Renata Petruzzo.

Il doppio misto ha visto il successo di Massimo Salvatore Macchia (Gt Generale Rossi) e Federica Satta (doppietta per lei), 6-2, 6-4 su Riccardo Corona e Sofia Putzu (Tc Cagliari).

