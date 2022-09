Finisce sul podio l'Italia di beach soccer agli Europei giocati a Cagliari. Nella giornata conclusiva dell finali la Nazionale maschile conquista il terzo posto vincendo 3-2 contro la Spagna, mentre quella femminile cede 0-2 sempre contro la selezione iberica nella finalissima. Nell'altro ultimo atto, per gli uomini, è la Svizzera ad avere la meglio sul Portogallo col risultato di 5-6: decisiva una gran rovesciata di Stankovic a trentanove secondi dal supplementare.

Terzo posto. Dopo la sconfitta di ieri col Portogallo l'Italia maschile si riscatta e batte la Spagna al termine di una partita tiratissima. Una doppietta di Bertacca capovolge lo svantaggio iniziale nel primo tempo, nel secondo pareggia direttamente il portiere Dona con un tiro deviato (10'), mentre nella terza e ultima frazione è Josep Jr a firmare il 3-2 che vale il podio.

Niente coppa. L'Italia femminile non riesce a conquistare il titolo alla sua prima storica partecipazione agli Europei. Le ragazze, sempre allenate dal CT Emiliano Del Duca, si arrendono alla Spagna che vince 0-2 con una doppietta di Carol González, il primo gol con una conclusione secca e il secondo sfruttando un'incertezza delle avversarie. Resta comunque la grande soddisfazione per aver raggiunto la finale a neanche un anno dalla prima partita in assoluto, disputata a ottobre.

Nuovo torneo. L'estate di beach soccer a Cagliari non è finita. Dopo le finali della Serie A e gli Europei appena conclusi da martedì fino a domenica prossima si giocherà la World Winners Cup, il Mundialito per club, sempre alla Beach Arena dell'Ippodromo al Poetto, con ingresso gratuito.

