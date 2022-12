Si è conclusa ieri la due-giorni dell’Enduro Sprint Promozionale organizzata a San Vito da Motociclisti Audaci. Sabato si è iniziato con i corsi di formazione, tenuti dal tecnico federale Claudio Spanu, destinati a licenziati e non, nonché quelli hobby, sport e primi passi dedicati ai bambini.

Il dorgalese, pluricampione italiano e campione del mondo Junior in carica, ha poi dismesso i panni del tecnico e indossato quelli da pilota, con cui ieri, sulla Honda 300 4t, ha dominato tutte le 10 prove dell’Enduro Sprint Promozionale, gara con oltre 40 piloti al via. Claudio Spanu, che nei giorni scorsi ha annunciato la scelta di ritirarsi dalle competizioni e la volontà di tornare in Sardegna per realizzare un nuovo progetto professionale, ha siglato il miglior tempo dal primo all’ultimo Enduro test e si è aggiudicato la vittoria e la classe Sprint Sardegna.

Secondo assoluto e primo nella Cadetti Sardegna, a 1’22”87 da Spanu, Matteo Siddi (Yamaha 125 2t), che ha preceduto Roberto Marras (Ktm 250 4t), terzo davanti a Vincenzo Farci (Fantic 250 4t) e Damiano Melis (Beta 250 2t). Sesto Luca Autelitano (Beta 125 2t), settimo assoluto e primo nella 125 mini Valentino Azzena (Husqvarna 125 2t). A chiudere la Top10, Riccardo Dessì (Ktm 125 2t), Marco Melis (Ktm 250 4t) e Pier Paolo Diana (Ktm 250 4t). Nella Vintage fino a 125, primo Roberto Faiferri, nella Oltre 125 successo di Andrea Binetti. Riccardo Piras si è aggiudicato la Evo Sardegna, Alberto Cardia la Cadetti, Marco Usai la Debuttanti, Gabriele Cucca la Junior, Marco Putzolu la Senior, Claudio Giagu la Scrambler Sardegna e Carlo Piccardi la Sprint Ospiti. Sul podio U23, Siddi, Autelitano e Azzena.

Motodispersione. L’8 dicembre, invece, il Motoclub Iglesias aveva organizzato la Motodispersione, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Iglesias. I 206 iscritti hanno compiuto uno spettacolare percorso tra mare e miniere.

