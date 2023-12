Ventisette concorrenti, divisi in quattro categorie, hanno preso parte domenica all’ultima tappa del Campionato Regionale Endurance Pony organizzato da Agris e Fise Sardegna al Tanca Regia di Abbasanta.

Sulla distanza di 9,7 km della Elite, ultima categoria delle giovanili che si svolge in strade chiuse al traffico o terreni recintati, si è imposta Rebecca Cuccuru su Tufu de Sue e ha confermato così il primato in classifica. Seconda, ad Abbasanta e in campionato, Marina Cimino su Rebelde. Sul terzo gradino del podio del Tanca Regia è salita invece Aurora Dettori, in gara su Ardiada.

Nella Pony B, sulla distanza dei 6 km, successo di Elisa Cambule su Rebelde, che ha conquistato così il titolo regionale. Seconda, nella gara di domenica, Aurora Dettori su Steddau ses Tue, posizione che non le ha garantito però un posto sul podio del Campionato sardo dove, alle spalle di Cambule, si sono piazzati Emma Pinna su Rebeldinho e Giovanni Carta su Romeo.

Nella Pony A, sulla distanza di 4,6 km, vittoria e titolo regionale di categoria anche per Francesca Senette, amazzone di 8 anni in sella a Nicki. Vice campione sardo Andrea Minuti su Filiberto, che non è stato superato in classifica da Nicola Mereu, secondo ad Abbasanta.

Nella categoria Avviamento, disputata sulla distanza di 2,3 km, sono arrivati non solo la vittoria di tappa della ottenne Gaia Pilia su Raggio di Sole, ma anche il titolo regionale per Gaia Dettori su Pippo, che ha preceduto Edoardo Sanna su Spirit del Golfo.

Archiviata la manifestazione di Endurance dei Pony, diretta da Anna Teresa Vincentelli, referente endurance di Fise Sardegna, con Gian Carlo Guaraglia referente dei giudici, domenica prossima il Tanca Regia ospiterà la tappa unica del Campionato Sardo Endurance senior, valido anche come finale della Coppa Sardegna e Trofeo Agris. Dopo le visite veterinarie delle 7.30, in gara le quattro categorie Cen B (alle 8), Cen A, Debuttanti e Under 14.

