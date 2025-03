Tanca Regia incorona Bianca Mattera, Fabrizio Pintore e Costantino Sanna. Nella 1ª tappa della Coppa Sardegna-Circuito Asvi di Endurance, andata in scena nell’impianto Agris sotto l’egida della Fise Sardegna, la concorrenza è stata alta.

Una trentina i partecipanti alla manifestazione organizzata dall’Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica che la Regione Sardegna ha istituito per promuovere il comparto ippico. Ma sul percorso più lungo di 87 km per i binomi della Cen B l’amazzone Bianca Mattera su Udena l’ha spuntata in rimonta davanti ad Alessandro Monni con Udora, terza Federica Giorgioni su Diablo del Ma, mentre tra i binomi partenti nella Cen A, sulla distanza di 58 km, il cavaliere portotorrese Fabrizio Pintore in sella a Eolo del Ma si è imposto, confermando l’ottimo periodo di forma, precedendo Chiara Careddu su Ebbia de Lohele ed Emma Asara su Cantu Alese.

Distanza dimezzata per i Debuttanti (29 km): la gara la vince Costantino Sanna in sella a Burgesu; completano il podio Giorgia Sanna su Brio Lpt e Alessia Mattera su Fast Life. Infine, nella Debuttanti Under 14, sulla distanza di 21 km, si segnalano le prove di Matilda Deligios su Prestigiosa e Natalia Lai sull’anglo-araba Briosa.

