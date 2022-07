Assegnati sulla spiaggia di Torregrande i titoli sardi di beach tennis di doppio maschile, femminile e misto per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18.

Nella categoria dei più giovani, Matteo Cazzaniga e Leonardo Russo hanno portato il titolo maschile nella bacheca dell'Eolo Beach Tennis Oristano, mentre il titolo femminile è andato a Chiara Pinna Spada (Eolo) e Martina Picci (Beach Tennis Pula) e il misto ad Angelica Villecco (Eolo) e Matteo Deidda (Beach Tribù Cagliari).

Nell'Under 16, successi per Daniele Olla (Eolo) ed Enrico Montisci (Beach Tribù) nel maschile, Alessia e Martina Picci (Pula) nel femminile, la stessa Alessia Picci con Manuel Fois (Beach Time Toro's School Cagliari) nel misto.

Per i titoli Under 18, Riccardo Pulcrano (Laguna Beach Capoterra) e Daniele Olla (Eolo) hanno vinto il maschile, Anna Olla (Eolo) e Alessia Picci (Pula) il femminile, Daniele Olla (Eolo) ed Eleonora Pulcrano (Laguna) il misto.

