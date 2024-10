Non perdono un colpo Budoni e Monastir ancora prime assieme con 17 punti nel campionato di Eccellenza. Il tempio insegue a due lunghezze, Iglesias e Ossese con 12 punti.

A sorpresa il Taloro è passato ad Alghero per 1-0 deciso da Fadda; la Nuorese ha espugnato il campo del Carbonia pet 2-0 (Manca e Cocco i bomber), il Budoni è passato a Calagianus per 1-0 (gol di Farris), su un campo sicuramente non facile. Il Monastir ha piegato il Barisardo per 2-0 (reti di Nurchi e Frau). Travolgente il successo del Li Punti che ha inflitto un pesante 5-1 al Ghilarza.Importante, sorprede successo del Villasimius sul terreno dell'Ossese:1-2 il risultato per il Villasimius col doppietta di Argiolas. Il Tempio ha vinto a San teodoro per 3-0 (Racuzzo, Bazile e Aiana i goleador). L'Iglesias si è imposta per 2-1 a Cagliari contro la Ferrini (Cancellieri, Pittalis e Caddeo).

