Non cambia nulla in cima alla classifica dell’Eccellenza dopo la 19esima giornata. Terminano in parità gli incroci di alta classifica. Nessuna rete al Walter Frau di Ossi nel match tra Ossese e la capolista Budoni. Finisce uno a uno tra Monastir e Tempio. Gli ospiti passano in vantaggio al 15’ con Lemiechevsky. Nel secondo tempo, al 1’ il pareggio di Andrea Sanna.

Il Calangianus cade (0-1) al “Signora Chiara” contro un ottimo Taloro Gavoi. Decisiva la rete di Vacca. I giallorossi di Simone Marini vengono agganciati in quinta posizione dell’Iglesias, corsara (0-1) ad Alghero. A segno Capellino. Ritrova il successo (0-1) la Nuorese nella trasferta col Ghilarza. Il gol della vittoria ancora una volta di Cadau al 21’ della ripresa. Vittoria in rimonta (2-1) del San Teodoro col Villasimius. Sarrabesi in vantaggio con Valentini. Ruzzittu firma il pareggio e Pirina il sorpasso.

Il Carbonia conquista (3-0) tre punti nel delicato scontro salvezza col Bari Sardo. I minerari chiudono il primo tempo col doppio vantaggio grazie alla doppietta di Tomas Pavone (23’ e 36’). Nella ripresa, 48’ il tris di Ricci. Nell’altro sconto di bassa classifica, a Sassari la Ferrini s’impone (1-2) col Li Punti. Nel primo tempo i cagliaritani vanno in vantaggio con Carta ma Guisse raddrizza il match. Nella ripresa, Dore regala la vittoria ai blucerchiati.

© Riproduzione riservata