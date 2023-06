Si rafforza il Sant'Elena con l'acquisto di uomini di esperienza in aggiunta ai giovani già a disposizione dalla società che come è noto ha confermato l'allenatore Marco Piras, il tecnico della miracolosa salvezza attraverso uno spareggio con la Nuorese e poi ai playoff contro il Lanusei.

Il Sant'Elena ha mandato in Promozione due società storiche riuscendo a centrare una salvezza miracolosa. Alla corte del mister sono arrivati il forte difensore Luigi Pinna, con un passato in D, in C e in Eccellenza. Ha giocato nel Muravera, nell'Arzachena e nell'Olbia. Un difensore di grande esperienza indicato da Piras alla società assieme agli altri acquisti: il portiere Antonio Fortuna, tra i più forti della categoria, con un passato al Guspini, Calangianus, Carbonia, Monastir.

Un portiere di valore che darà sicurezza all'intera difesa e che sostituisce il giovane Tirelli, classe 2006, che piace a diverse società di categoria superiore e che potrebbe anche tornare al Cagliari. Il terzo acquisto è quello di Michele Fadda, centrocampista, ex Guspini, Nuorese e La Palma. Tutti giocatori che Marco Piras conosce molto bene per averli già allenati.

«Ci attende un campionato difficile – dice l'allenatore -: il tasso tecnico dell'Eccellenza continua a crescere. Non si può di certo sbagliare. Nell'ultima stagione in pochi credevano nella nostra salvezza. Ci siamo riusciti contro squadre di grande spessore come Nuorese e Lanusei: un finale di stagione che non si può dimenticare».

Nuovo allenatore all'Oschirese dopo l'accordo che la società ha raggiunto con Giampaolo Degortes.

