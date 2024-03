Cambia il programma della sestultima giornata di Eccellenza, con l'aggiunta di un anticipo. San Teodoro-Tempio si sposta da domenica a sabato prossimo, alle 15: dopo lo 0-0 di domenica contro l'Ilva i Galletti sono sempre a -11 dalla capolista. La formazione allenata da Giuseppe Cantara, che sabato affronterà il San Teodoro ormai relativamente tranquillo, mercoledì prossimo sempre alle 15 avrà poi il recupero della nona giornata di ritorno in casa col Bosa, partita non disputata per maltempo lo scorso 28 febbraio nel turno infrasettimanale. Domenica, salvo altri anticipi, si giocano Barisardo-Iglesias, Calangianus-Sant'Elena, Ferrini-Carbonia, Ghilarza-Bosa, Ilvamaddalena-Taloro Gavoi, Ossese-Li Punti e Villacidrese-Tharros, mentre riposa il Villasimius. L'Eccellenza avrà poi due settimane e mezzo di sosta, riprendendo mercoledì 3 aprile, con due anticipi: Taloro Gavoi-Villasimius sabato 23 alle 15, Carbonia-Ghilarza domenica 24 alla stessa ora.

Promozione. Il Comitato Regionale ha anche indicato il programma di anticipi al sabato per il mese di aprile in Promozione. Il 6 aprile alle 16 Orrolese-Castiadas nel Girone A, Coghinas-Alghero e Posada-Siniscola nel B; il 13 aprile alle 16 Castiadas-CUS Cagliari, Gonnosfanadiga-Villamassargia, Guspini-Terralba e Tortolì-Idolo nel Girone A, Macomerese-Lanteri Sassari, Nuorese-Sennori e Porto Torres-Bonorva del B; il 20 aprile alle 16 Atletico Cagliari-Castiadas, Orrolese-Guspini, Terralba-Arborea e Villamassargia-Selargius nel Girone A, Luogosanto-Usinese, Ovodda-Macomerese, Posada-Alghero e Santa Giusta-Nuorese nel B. Nel prossimo turno tre partite sabato alle 15 nel Girone A: Castiadas-Guspini, Monastir-Pirri e Villamassargia-Gialeto, mentre CUS Cagliari-Selargius è stata spostata a domenica alle 15 sul campo della Ferrini. Nel Girone B invece anticipano Alghero-Porto Torres e Fonni-Abbasanta. Mercoledì prossimo, alle 15, si recupera anche Gonnosfanadiga-Terralba saltata dieci giorni fa per impraticabilità di campo.

© Riproduzione riservata