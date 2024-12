Monastir e Budoni riprendono a vincere. Si è giocata oggi la 13esima giornata del campionato di Eccellenza. Al “Walter Frau” di Ossi, la squadra di Marcello Angheleddu si è aggiudicata (0-1) la partita di cartello contro l’Ossese. Decisiva un’autorete di Fancellu al 47’. Al 67’ bianconeri in dieci per l’espulsione di Cocco.

Il Budoni batte (2-1) in rimonta un ostico Villasimius. Le reti tutte nella ripresa. Di Arnaudo quella degli ospiti e di Barbosa e Piassi, su rigore, quelle dei biancocelesti.

Il Tempio vince (0-1) a Gavoi e scalza l’Ossese in terza posizione. Il gol al 29’ di Lemiechevsky.

La Ferrini piega (1-0) la Nuorese grazie al sigillo del neo acquisto Lorenzo Camba all’82’. Gli uomini di Bebo Antinori lasciano la zona retrocessione.

L’Iglesias di Giampaolo Murru ritrova il sorriso: battuto (3-1) il Barisardo. Per i minerari marcature di Capellino, Brailly e Alvarenga su rigore. Per gli ogliastrini la firma è di Vara.

Terminata in parità (1-1) tra Alghero e Ghilarza. Ospiti in vantaggio all’85’ con Orro su rigore. Al 91’ il gol di Baraye che salva i giallorossi. Per gli ospiti è il primo punto stagionale lontano da casa.

Pareggio (2-2) tra Li Punti e San Teodoro Porto Rotondo. Al 24’ Pandiani porta avanti gli ospiti. I sassaresi ribaltano il risultato con Oggiano (39’) Castigliego (55’). Al 61’ il 2-2 di Molino.

Sospesa Calangianus-Carbonia al 30’ del primo tempo per infortunio del direttore di gara col risultato di 0-1 (il gol di Tocco al 5’).

