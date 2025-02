Per arrivare alla prova che le quattro squadre galluresi di Eccellenza siano fermamente intenzionate a lasciare un indelebile segno positivo in questa stagione, nel massimo torneo sardo, e nel contempo centrare i loro obiettivi manca ora un solo "indizio". E sinora il sabato si è dimostrato il migliore degli alleati. Il primo en plein ottenuto da Budoni, Calangianus, San Teodoro Porto Rotondo e Tempio porta la data di sabato 23 novembre, undicesima di andata, quando vinsero tutte. La medesima soddisfazione, e con essa un significativo avanzamento in graduatoria, è tornata a illuminare le galluresi nello scorso weekend: si sono rimaterializzati i 12 punti su 12.

Il Budoni ha vinto ad Alghero, 0-3: non solo si è confermato solitario in vetta, ma ha anche mantenuto i 6 punti di vantaggio sull'attuale seconda, il Monastir. Che vede insidiata questa preziosa posizione, oggi più che mai, dal Tempio. Quest'ultimo, nello scontro diretto di alta quota in quel di Ossi, ha non solo confermato a gran voce di attraversare un ottimo momento, ma anche di essere bravo a cambiar pelle nell'arco della contesa. Il merito di tutto questo va ascritto, oltre che agli interpreti sul campo, anche e soprattutto a mister Giorico, abile e capace nel "leggere" la gara, inserendo al rientro in campo quegli elementi capaci di dare maggior spessore al comparto avanzato. E con i tre punti di Ossi distanzia, portandosi a +6, proprio l’Ossese. Va da sé che questa situazione apre ai "galletti" scenari davvero allettanti: inserirsi con ancor più convinzione nella lotta per la seconda poltrona, ma anche non tralasciare del tutto l'ipotesi di provare ad attaccare il primo posto.

E che dire poi del "33" che accompagna il Calangianus, pronunciato in modo forte e chiaro, e che di fatto ne certifica l'ottimo stato di salute. E che vale il quinto posto. Ma non è tanto la riconquista del posto in ambito playoff, quanto il vedere sempre più da vicino l'obiettivo salvezza prefissato ad inizio stagione. Per i Teodorotondini, infine, i 3 punti ottenuti a spese del Barisardo sono corroboranti per la classifica, che raggiunge quota 24: ben 7 in più dalla retrocessione diretta, ma anche 4 dai playout. Un decimo posto se non proprio al di fuori da ogni pericolo, sicuramente incoraggiante nel poter affrontare le restanti gare con serenità, confidando anche nel fatto, che oltre che Ruzzittu che in queste ultime gare si è dimostrato l'arma in più dei lagunari, anche altri ingranino la marcia giusta per raggiungere quanto prima lidi sicuri.

