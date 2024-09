il centrocampista Felipe Roccuzzo torna al Tempio. L'argentino, classe 1995, aveva iniziato la stagione con l'Afragolese, nell'Eccellenza campana. Ora la decisione di vestire ancora la maglia azzurra.

Con i galletti ha giocato due stagioni mostrando tutto il suo talento.

A volerlo fortemente il presidente Salvatore Sechi che ha seguito personalmente la trattativa serrata con l'Afragolese: «La volontà del giocatore era di tornare a vestire la nostra maglia» sono le parole del presidente Sechi sul sito ufficiale della compagine gallurese, «ma non è stato facile strapparlo alla sua squadra, attualmente prima in classifica, e per questo ringrazio l'Afragolese per la collaborazione».

